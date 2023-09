POL-GT: Massiver Widerstand, zwei Polizisten verletzt, Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Montag (25.09.) dürfen die Schülerinnen und Schüler der Overbergschule in Gütersloh beweisen, dass sie fit für den Straßenverkehr sind. Für die Viertklässler findet die diesjährige Radfahrprüfung von 08.30 - 11.30 Uhr im öffentlichen Verkehrsraum rund um die Grundschule an der Neuenkirchener Straße statt. Eine Bitte der Polizei Gütersloh an alle anderen ...

mehr