POL-CUX: Motorrollerfahrer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am Mittwoch, gegen 15:45, kam es in der Wingst auf der Kreisstraße 21, Zollbaum, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorroller, bei dem der Kradfahrer schwere Verletzungen davontrug. Der 40-jährige Fahrer eines VW versuchte von einem Parkplatz auf die Kreisstraße einzufahren. Hierbei übersah er den in Richtung Bülkau fahrenden Rollerfahrer, der seinerseits einen Zusammenprall nicht mehr verhindern konnte und stürzte. Der 63-jährige Fahrer des Rollers wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 4000 Euro.

