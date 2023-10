Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am Montag (02.10.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Gespann aus PKW und Pferdeanhänger, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:50 Uhr, einen auf dem Lidl-Parkplatz in Otterndorf (Liebesweg) abgestellten Skoda Octavia. Betroffen hiervon ist die gesamte rechte Fahrzeugseite. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Otterndorf (Telefon 04751 998350) zu melden

