Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor - Fahren unter Einfluss von BTM

Am 02.10.2023, gegen 16.22 h, wurde in Hemmoor, Stader Straße, ein Elektrokleinstfahrzeug (hier E-Scooter) im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angehalten. Bei der Überprüfung des 18jährigen Fahrers aus Hechthausen konnten Hinweise festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln deuteten. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die auch beim Führen von diesen Kraftfahrzeugen vorgegeben ist, gefertigt.

Hechthausen - Fahren unter Einfluss von BTM sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei der Kontrolle eines 19jährigen Fahrzeugführers aus Stinstedt, der am 03.10.2023, gegen 00:30 h, mit seinem Pkw VW in Hechthausen die Bornberger Straße befahren hatte, konnten ebenfalls Hinweise auf Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ein Ordnungswidigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen war, was zu einem weiteren Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis führte.

Hemmoor - Brand von Heuballen

Am 03.10.2023, gegen 06.45 h, wurde der Feuerwehr ein Brand in Hemmoor auf einem Grundstück in der Sethlerhemmer Straße gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass 50 von insgesamt ca. 100 Heuballen auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Hofes in Brand geraten waren. Zur Brandbekämpfung befanden sich ca. 60 Feuerwehrleute der Wehren Basbeck, Warstade und Heeßel vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, die Türen und Fenster ihrer Häuser verschlossen zu lassen. Nach gut zweistündigen Löscharbeiten konnte das Feuer gelöscht werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr des Übergreifens des Feuers auf Wohngebäude. Zu Personenschäden war es auch nicht gekommen. Der Brandschaden befindet sich im vierstelligen Eurobereich. Es konnte vor Ort keine Hinweise auf eine strafbare Handlung festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

