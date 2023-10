Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle in Wremen und Langen - Zwei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Geestland. Am Samstag (30.09.2023) kam es zunächst gegen 11:10 Uhr auf der Wremer Straße (Landesstraße 129) zwischen Wremen und Hülsing zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Wremer wollte hierbei mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren und übersah dabei eine von links kommende, 23-jährige Frau aus Dorum mit ihrem PKW. Durch den Unfall wurde der Wremer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14:40 Uhr kam es dann auf der Leher Landstraße in Langen zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Langenerin musste mit ihrem PKW an der Kreuzung zur Bremerhavener Straße an einer roten Ampel halten. Dies erkannte ein nachfolgender, 20-jähriger Mann aus Flögeln mit seinem PKW zu spät und fuhr auf den PKW der Langenerin auf. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW des Flögelners musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell