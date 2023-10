Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ Lintig - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Am Montag, den 02.10.2023, gegen 09.20 Uhr, kam es in der Ortschaft Lintig zu einem Verkehrsunfall. Ein 56jähriger Schiffdorfer wollte mit einem Treckergespann auf einen Landwirtschaftlichen Hof auffahren und bog dazu von der Hainmühlener Straße nach links ab. Zeitgleich befuhr ein 24jähriger Schiffdorfer mit seinem Motorrad ebenfalls die genannte Straße in gleicher Richtung, wollte das Treckergespann überholen, bemerkte jedoch zu spät, dass das Treckergespann nach links abbiegen wollte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell