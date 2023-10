Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Mittwoch (04.10.2023), gegen 23:30 Uhr, stoppten Beamte der Polizei Hemmoor ein 38-jährigen Audi-Fahrer aus Oberndorf auf der Hauptstraße in Hemmoor. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamte Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Zudem stellte sich bei der Überprüfung weiterhin heraus, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz besteht. Gegen den Oberndorfer wurde eine Blutprobe angeordnet und jeweils ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ebenfalls wegen des Einflusses von Betäubungsmitteln wurde einem 18-jährigen aus Hechthausen bereits am Montag (02.10.2023) eine Blutprobe entnommen. Der junge Fahrer wurde gegen 16:20 Uhr auf der Stader Straße von der Polizei ebenfalls mit entsprechenden Anzeichen festgestellt.

Wegen Alkohols am Steuer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen 36-jährigen Mann aus Neuhaus eingeleitet, der mit seinem Pkw am Mittwoch ebenfalls gegen 23:30 Uhr in Neuhaus-Dingwörden unterwegs war. Die Beamten stellten bei der Routinekontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft fest und führten einen Vortest durch, der einen Wert von knapp unter 1 Promille auswies. Auch seine Weiterfahrt wurde untersagt.

