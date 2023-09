Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 13-Jährige aus Lehrte wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Die seit Samstag, 09.09.2023, vermisste 13-Jährige aus Lehrte ist am Sonntagabend, 10.09.2023, wohlbehalten von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover angetroffen worden. Sie verließ am Samstag das Elternhaus, um sich heimlich mit einem Heranwachsenden zu treffen.

Durch Fahndungsmaßnahmen konnte die Bundespolizei das Mädchen im Hauptbahnhof Hannover wohlbehalten und ohne Begleitung antreffen. Die Identität des jungen Mannes, mit welchen sie sich getroffen hatte, ist bereits bekannt. Ermittlungen zu etwaigen Straftaten dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mädchen beteiligt haben. Die Ursprungsmeldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell