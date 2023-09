POL-H: Bundesstraße (B) 443: Autofahrer nach Unfall in Burgdorf lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots) - Am Freitagabend, 08.09.2023, haben zwei bislang unbekannte Täter einen Supermarkt in der List ausgeraubt. Sie bedrohten den 48-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und flüchteten im Anschluss mit dem erlangten Raubgut in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen ...

