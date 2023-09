Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 10-jähriges Kind nach Zusammenstoß mit einem E-Scooter leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 07.09.2023, ist im hannoverschen Stadtteil Vahrenheide ein bislang unbekannter Jugendlicher auf einem E-Scooter mit einem 10-jährigen Jungen zusammengestoßen und anschließend geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 19:00 Uhr auf der Dresdener Straße. Der Unbekannte befuhr mit seinem Mitfahrer auf einem E-Scooter den Gehweg in Richtung Sahlkamp auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters und stieß gegen den Fuß eines am Boden liegenden Kindes. Der 10-Jährige spielte dort mit einigen anderen Kindern. Anschließend entfernten sich die beiden Personen auf dem E-Scooter vom Unfallort in Richtung Sahlkamp. Der 10-jährige Junge erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde anschließend mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer des E-Scooters war männlich und etwa zwischen 15 und 18 Jahren alt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles und wegen Unfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. / DB, bo

