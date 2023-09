Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Raub auf Juwelier in der hannoverschen Innenstadt festgenommen

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

Die Polizei Hannover hat am Donnerstag, 07.09.2023, einen Tatverdächtigen zu einem im Juli 2023 verübten bewaffneten Raub auf ein Juweliergeschäft in der hannoverschen Innenstadt festgenommen. Der inzwischen 19-Jährige kam in Untersuchungshaft. Zudem fanden an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet Hannovers Durchsuchungen statt, um Beweismittel zu beschlagnahmen. Ein gleichaltriger Komplize ist noch auf der Flucht.

Nach intensiven Ermittlungen und der Auswertung zahlreicher Spuren erhärtete sich gegen einen 19 Jahre alten Mann aus Hannover der Verdacht, am 11.07.2023 einen bewaffneten Raub auf ein Juweliergeschäft an der Georgstraße verübt zu haben. Gemeinsam mit einem Komplizen war der Mann am helllichten Tag in das Geschäft gestürmt. Zum Zeitpunkt der Tat hielten sich in dem Geschäft nicht nur ein Mitarbeiter, sondern auch mehrere Kunden auf. Während der Komplize auf einen 39 Jahre alten Mitarbeiter schoss und diesem lebensgefährliche Verletzungen zufügte, soll der 19-Jährige mehrere Vitrinen zerstört und diversen Schmuck an sich genommen haben. Anschließend flüchteten die beiden Männer auf Damenfahrrädern. Wir berichteten unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5555801.

Im Rahmen eines gezielten Einsatzes ließ sich der 19-Jährige am frühen Donnerstagnachmittag widerstandslos in Hannover festnehmen. Er soll am morgigen Tage, 08.09.2023, einem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Komplize ist noch auf der Flucht.

Zeitgleich zu der Festnahme vollstreckte die Polizei an fünf Orten im Stadtgebiet Hannovers Durchsuchungsbeschlüsse. Mehrere Beweismittel wurden beschlagnahmt.

Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags im Zusammenhang mit schwerem Raub dauern an. /ram, thg, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell