POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Männer rauben Lebensmittelgeschäft in der List aus - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 08.09.2023, haben zwei bislang unbekannte Täter einen Supermarkt in der List ausgeraubt. Sie bedrohten den 48-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und flüchteten im Anschluss mit dem erlangten Raubgut in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover lungerten mutmaßlich vier bislang unbekannte Personen gegen 20:30 Uhr an der Hintertür eines Lebensmittelgeschäftes in der Matthiasstraße herum. Zwei von ihnen klingelten letztendlich an der Hintertür und ein 48-jähirger Angestellter öffnete die Tür. Unter Vorhalt einer Schusswaffe drängten die beiden ihn zurück ins Geschäft und forderten Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung mit der erlangten Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos.

Ein Täter war etwa 1,70 Meter groß, augenscheinlich zwischen 16 und 18 Jahren alt, war von schlanker Statur und hatte kurze, dunkle Haare. Er trug eine weiße Oberbekleidung, eine dunkle Hose und hatte eine Dalí-Maske auf, welche bekannt ist aus der Serie "Haus des Geldes".

Sein Komplize war ebenfalls etwa 1,70 Meter groß, augenscheinlich zwischen 16 und 18 Jahren alt und von schlanker Statur. Er trug dunkle Kleidung und hatte eine graue Wollmütze auf.

Zu den beiden weiteren Personen liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5222 zu melden. /bo

