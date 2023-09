Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Motorradfahrer nach Unfall in Linden-Mitte schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 07.09.2023, ist ein 59-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 59-Jährige mit seinem Motorrad der Marke BMW gegen 19:25 Uhr die Nieschlagstraße in Richtung Limmerstraße. Bei Grünlicht an der Ampelkrezung Fössestraße/ Ecke Nieschlagstraße fuhr der Motorradfahrer in den Kreuzungsbereich. Zeitgleich fuhr jedoch eine von rechts kommende 36-jährige Fahrerin, welche aus Richtung Am Küchengarten kam, bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und erfasste den Motorradfahrer. Durch den Aufprall stürzte der 59-Jährige zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Für eine weitere medizinische Behandlung kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell