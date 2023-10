POL-CUX: Kleintransporterfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (05.10.2023) kam es in Bad Bederkesa im Bereich der Mattenburger Straße und im nahen Umkreis zu insgesamt 13 Einbrüchstaten oder entsprechenden Versuchen. Betroffen hiervon waren überwiegend Geschäfte. Zunächst wurde ein Einbruch in eine Buchhandlung in der Mattenburger Straße gemeldet. Gegen 02:50 Uhr hatte ein Anwohner hier eine ...

mehr