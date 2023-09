Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Nicht auf den Verkehr geachtet

Am Montag stürzte ein Biker in Giengen, nachdem er einem Kind ausweichen musste.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr stieg eine Neunjährige an der Haltestelle in der Stuttgarter Straße aus dem Bus. Anschließend überquerte das Kind die Straße. Dabei achtete sie wohl nicht auf den Verkehr. Denn dort fuhr ein 18-Jähriger mit einem Kleinkraftrad. Der war in der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 18-Jährige ausweichen. Dabei stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann. Das Kind blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Bei ihren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang bittet sie um weitere Hinweise von Zeugen unter Tel. 07321/97520. Den Schaden am Kraftrad schätzt sie auf 500 Euro.

++++1885063 (BK)

