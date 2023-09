Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Renitenter Ladendieb

Am Montag biss in Ehingen ein Ladendieb zu.

Ulm (ots)

Eine Ladendetektivin sah den Ladendieb gegen 11 Uhr in einem Geschäft in der Pfisterstraße. Der steckte einen Rasierer nebst Zubehör in seine Tasche und verließ das Geschäft. Die Frau versuchte den Unbekannten festzuhalten. Dieser biss die Detektivin jedoch in die Hand und flüchtete unerkannt. Die Polizei fahndete nach dem Mann. Der blieb verschwunden.

+++++++ 1885708 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell