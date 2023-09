Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Zu spät gebremst

Zwei kaputte Autos und ein Leichtverletzter sind das Resultat eines Unfalls am Montag in Riedlingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der B312, an der Kreuzung zur B311. Zwei Skoda-Fahrer waren von Biberach kommend in Richtung Zwiefalten unterwegs. Um einem Rettungswagen im Einsatz die freie Fahrt zu ermöglichen, musste ein 38-Jähriger an der Ampel bei Grün anhalten. Das bemerkte ein 59-Jähriger zu spät und krachte mit seinem Skoda Yeti dem Skoda Kodiaq in das Heck. Durch den Aufprall erlitt der Yeti-Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Den Sachschaden schätzt die Polizei Riedlingen am Yeti auf 12.000 Euro, am Kodiaq 5.000 Euro.

