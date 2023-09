Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gammelshausen - Motorradfahrer nach Fahrfehler gestürzt

Am Sonntag erlitt ein Biker bei einem Unfall bei Gammelshausen schwere Verletzungen.

Um 19 Uhr fuhr ein 29-Jähriger auf der Landstraße 1217 von Gruibingen in Richtung Gammelshausen. Im Bereich der Serpentinen überholte der Mann mit seiner BMW zwei vor ihm fahrende Autos. Beim Wiedereinscheren fuhr der 29-Jährige nach rechts an den Bordstein. Der Biker stürzte mit seiner BMW und kam abseits der Straße im Böschungsbereich zum Liegen. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An dem Kraftrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Fahrfehler aus, weshalb der 29-Jährige stürzte. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt insbesondere Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

