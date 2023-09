Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Drogen im Wald

Am Sonntag entdeckte ein Zeuge Rauschgift in einem Waldstück bei Gerstetten.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit teilte der Zeuge der Polizei mit, dass er eine Tüte mit verdächtigem Inhalt an einem Waldweg nahe Gerstetten entdeckt hatte. Eine Polizeistreife stellte die Tüte dann an der angegebenen Stelle fest. In der Tüte befanden sich mehrere Kunststoffdosen mit Haschisch. Insgesamt konnten etwa 35 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Die sichergestellten Gegenstände werden nun untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1875408 (BK)

