Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Tennisheim eingebrochen

Von Sonntag auf Montag brach ein Unbekannter in ein Sportheim im Stadtteil Unterweiler ein.

Ulm (ots)

Nach den ersten Erkenntnissen fand der Einbruch wohl zwischen 19 Uhr und 10 Uhr statt. Ein Unbekannter stieg über einen Zaun und gelangte so auf das Sportgelände in der Greutstraße. In einer unverschlossenen Umkleide fand er eine Geldkassette. Die hebelte er auf und stahl das Münzgeld. Außerdem fand der Unbekannte Tennisschläger und Bälle. Auch das machte er zu seiner Beute und flüchtete Unerkannt. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Tel. 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Einbrecher.

