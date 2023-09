Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei sucht flüchtigen Pkw-Fahrer

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (05.09.) erschien ein 58-jähriger Bergisch Gladbacher bei der Polizei und erstattete nachträglich Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht, bei der er leicht verletzt wurde.

Bereits am Mittwoch (30.08.) befuhr er mit seinem Fahrrad gegen 12:20 Uhr die Laurentiusstraße in Bergisch Gladbach in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Platz. Unmittelbar nach der Einmündung Buchmühlenstraße fuhr ein entgegenkommender Pkw so weit links, dass er wiederum stark nach rechts ausweichen musste. Dabei geriet er mit seinem Fahrrad an den rechten Bordstein und stürzte, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt fort.

Personen aus den angrenzenden Geschäften eilten dem 58-Jährigen kurz danach zur Hilfe, konnten jedoch keine weiteren Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Pkw-Fahrer tätigen. Der Geschädigte gab lediglich an, dass es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen SUV gehandelt habe.

Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf und sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Informationen zu dem Fahrzeug und/oder dem Unfallverursacher geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

