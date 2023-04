Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Gekentertes Kajak auf dem Bodensee bei Friedrichshafen zwischen dem Hafen Fischbach und Dorniermole

Göppingen (ots)

88045 Friedrichshafen, Bodenseekreis

Am Sonntagmittag kenterte ein 79-jähriger Wassersportler aufgrund einer Windböe mit seinem Kajak zwischen dem Hafen Fischbach und Dorniermole. Der Gekenterte war nicht mehr in der Lage selbstständig in das Boot zu gelangen. Er hielt sich darauf am Kajak seiner Begleiterin fest, welche versuchte mit ihm im Schlepp in den Hafen zu paddeln. Aufgrund des ablandigen Windes schafften sie es jedoch nicht, in die Nähe des Ufers zu gelangen. Ein aufmerksamer Motorbootfahrer bemerkte die Notlage und konnte den Gekenterten bergen und an Land verbringen. Dank seiner Rettungsweste und der Aufmerksamkeit des Helfers kam der Wassersportler mit dem Schrecken davon.

Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man die Wind- und Wetterverhältnisse, sowie die noch kalten Wassertemperaturen stets im Blick haben und nicht unterschätzen sollte.

