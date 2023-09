Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Jugendliche flüchtet nach Unfall

Am Montag machte eine 17-Jährige eine Spritztour ohne Führerschein durch Gingen an der Fils und verursachte einen Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr informierte die Besitzerin eines Mercedes die Geislinger Polizei. Denn an ihrem Auto konnte sie frische Unfallbeschädigungen feststellen. Schnell war die Unfallstelle gefunden. Mitarbeiter des Bauhofes erkannten gegen 9.15 Uhr in der Brückenstraße einen beschädigten Baum und meldeten es der Polizei. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fand an der Unfallstelle Fahrzeugteile. Schnell war klar, dass der Schaden mit dem Mercedes verursacht war. Denn die Spuren an Baum und Fahrzeug stimmten überein. Wie sich später herausstellte, hatte die 17-Jährige Tochter das Auto der Mutter für eine Spritztour ausgeliehen. Sie ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Baum auf rund 1.500 Euro, den am Mercedes auf ca. 5.000 Euro. Auf die Jugendliche kommen nun mehrere Anzeigen zu. Außerdem setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell