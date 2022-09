Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht

58-Jähriger muss für zwei Monate ins Gefängnis

Emden (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag im Bahnhof Emden einen 58-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen 16:15 Uhr im Bahnhof Emden kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 58-jährigen Deutschen stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit einem Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ.

Der Mann war wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Führerschein verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 2.400 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er zur Verbüßung seiner Ersatzfreiheitstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

