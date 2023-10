Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bremerhaven

BAB27 -Unfall nach "Sekundenschlaf"-

Cuxhaven (ots)

Am 06.10.2023 ereignete sich gegen 15.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB27. Ein 59-Jähriger aus Dresden war mit einem Opel Meriva in Richtung Bremen unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum nach links von der Fahrbahn abkam. Der Opel touchierte die Mittelschutzplanke. Am Pkw entstand hierbei ein Schaden von ca. 4000,- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrer gab an, aufgrund von Übermüdung kurz eingeschlafen zu sein (sog. "Sekundenschlaf"). Da er seine Mitfahrer gefährdet hatte, stellt dieses einen Straftatbestand dar. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

