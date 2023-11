POL-PDNR: Betrugsmasche

Hamm/Sieg (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, dem 10. November, 17:30 Uhr und Samstag, dem 11. November, 10:55 Uhr wurde in Hamm/Sieg in der Schützenstraße ein geparkter Pkw beschädigt. An dem Fahrzeug wurde gewaltsam und mutwillig der Heckscheibenwischer abgerissen. Die Geschädigte hatte ihren schwarzfarbenen Pkw Skoda Oktavia vor einem ehemaligen Fleischereifachgeschäft auf einem Parkplatz abgestellt. Am Folgetag ...

