Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Donnerstag (26.10.2023) gegen 21:25 Uhr im der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zugetragen hat. Eine 22-Jährige war zu Fuß auf dem Gehweg vom Bahnhof kommend in Richtung Pflugfelden unterwegs. Auf Höhe eines Bankinstitutes kam ihr ein bislang unbekannter Täter entgegen. Wenige Meter von der Frau entfernt, sprach der Täter die Frau an und schlug ihr anschließend unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend lief er in Richtung der Oscar-Walcker-Straße davon. Durch den Schlag wurde das Opfer leicht verletzt. Der Täter soll rund 185 cm groß gewesen sein und einen Ziegenbart getragen haben, der ihm bis zur Brust reichte. Er trug eine dunkelfarbene und knielange Jacke mit einer Kapuze und soll eine blaue Plastiktüte mit sich geführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

