Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Versicherung mit dem Auto eines Bekannten über die Görlitzer Stadtbrücke

Görlitz (ots)

In der Nacht zum Freitag stoppten Bundespolizisten an der Görlitzer Stadtbrücke einen 41-Jährigen aus Dresden, als dieser mit einem in Görlitz zugelassenen Seat Ibiza vorbeifuhr. Als die Uniformierten die Kennzeichen an dem Pkw checkten, stellten sie fest, dass deren Zulassungsplaketten zur Entsiegelung ausgeschrieben waren. Inwiefern der Fahrer wusste, dass das Auto seines Bekannten seit Mitte Juni 2023 offenbar ohne Versicherung durch die Gegend rollt, ist nun zu klären. Jedenfalls wurde er wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht angezeigt. Auch der Halter des Seat muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Ermittlungen übernahm das Neißerevier.

