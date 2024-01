POL-RE: Bottrop: Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Mit Schmuck als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Fürstin-Christine-Straße. Am Donnerstagabend hebelten die Täter eine Wintergartentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Beute. Datteln Durch eine eingeschlagene Glastür schafften es Unbekannte in ein Ladenlokal an der Castroper Straße. In der Nacht zu Freitag betraten die ...

mehr