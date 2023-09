Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Altenkirchen (ots)

Beamte der PI Altenkirchen stellten am 08.09.2023 im Bereich Dammweg/Quengelstraße der Innenstadt Altenkirchen fest, dass dort durch unbekannte Personen die zur Absperrung des Baustellenbereiches aufgestellten Warnbaken zur Seite geschoben wurden. Dies führte, trotz des weiterhin sichtbar aufgestellten Zeichens 250(Durchfahrt verboten) dazu, dass mehrere Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen in den Baustellenbereich einfuhren. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden erfasst. Die Polizei bittet in diesem Fall um Hinweise zu den Personen, welche die Warnbaken entfernt haben.

