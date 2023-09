Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 11.09.2023 - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Weyerbusch (ots)

Am Nachmittag des 10.09.2023 befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Motorrad die B 8. Kurz vor der Ortslage Weyerbusch kam der Fahrer mit seinem Zweirad von der Fahrbahn ab und stürzte. Aufgrund der zugezogenen Verletzungen wurde der Motorradfahrer durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Altenkirchen verbracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden, eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer kann ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell