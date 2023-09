POL-PDNR: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Asbach (ots) - Am Samstag, den 09.09.2023 um ca. 17:11 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Asbach. Bei dem Versuch die beiden tatverdächtigen Mädchen (12 und 14 Jahre alt) an der Flucht zu hindern, wurde eine Mitarbeiterin des Ladens durch eine Täterin geschubst. Letztlich misslang die Flucht jedoch, sodass beide durch die Polizei an ihre Eltern übergeben werden konnten. Rückfragen bitte an: ...

