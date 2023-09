Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 11.09.2023 - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Schöneberg (ots)

Am 08.09.2023 ereignete sich in der Ortslage Schöneberg ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein Fahrer eines Kleinkraftrades mißachtete an einem Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines Pkw, prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des vorfahrtsberechtigten Pkw und stürzte. Er zog sich Verletzungen zu, weiterhin wurde ein Insasse des Pkw leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades flüchtete fußläufig von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später ermittelt und angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht über eine Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug verfügte, weiterhin stand er unter dem Einfluß von Alkohol. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

