POL-BI: Nachtrag zu: Wer kennt diese Männer?

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Sonntag, 12.02.2023, haben unbekannte Diebe an der Petristraße ein Stück eines Fallrohrs gestohlen. Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde an der Petristraße erstatte zu dem Diebstahl von etwa drei Meter Kupferrohr eine Strafanzeige. Er grenzte den Tatzeitraum zwischen Samstag, gegen 19:00 Uhr, und Sonntag, gegen 10:00 Uhr, ein. Hinweise bitte an: ...

