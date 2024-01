Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Raub auf Tankstelle und Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Fast zeitgleich kam es am Donnerstagabend auf Marler Stadtgebiet zu zwei Raubüberfällen - in einem Fall auf eine Tankstelle, im anderen Fall auf einen Getränkemarkt.

Um 19:10 Uhr betraten zwei unbekannte Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Breddenkampstraße. Sie forderten vom Kassierer lautstark Bargeld. Als der Mann sich weigerte das Bargeld auszuhändigen, schlug einer der beiden Täter mit einer Art Schlagstock in Richtung des Kassierers. Der wiederum wehrte sich mit Reizgas gegen die beiden Täter. Die Männer liefen erst in Richtung Ausgang, kamen dann aber noch einmal zurück zur Verkaufstheke und schlugen erneut auf den Kassierer ein. Der wiederum griff ein zweites Mal zum Reizgas. Im weiteren Verlauf flüchteten die beiden Täter ohne Beute. Der Kassierer musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Personenbeschreibung: 1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,75m groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Kapuzenpullover mit blauem Bild und weißer Schrift auf dem Rücken, weiße medizinische Maske, weiße Schuhe, führte einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift mit 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,70m groß, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzen Schuhen, schwarzem Pullover, weißem Schal, schwarzes Basecap, schwarze Handschuhe, bewaffnet mit Schlagstock

Fast zeitgleich kam es nebenan an der Breddenkampstraße in einem Getränkemarkt zu einem zweiten Raubüberfall. Zwei maskierte Männer forderten unter Drohung mit einem Teleskopschlagstock das Bargeld aus der Kasse. Der Kassierer übergab die gesamte Kassenschublade einem der beiden Männer im Eingangsbereich. Hier schlug einer der beiden Männer dem Kassierer gegen das Bein, der Mann blieb aber unverletzt. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schmale Statur, schwarzer Kapuzenpulli ohne Aufschrift, schwarze Hose, führte einen Teleskopschlagstock und eine rosafarbene Plastiktüte mit, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 20-22 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schmale Statur, schwarzer Kapuzenpullover ohne Aufschrift, dunkle Hose, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube

Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft, die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell