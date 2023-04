POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Polizei ermittelt mit Mordkommission nach mutmaßlichen Steinwurf von Autobahnbrücke

Mönchengladbach (ots) - Ein noch unbekannter Jugendlicher hat sich am Sonntag, 2. April, um 20.55 Uhr in einer Grünanlage an der Karlstraße im Stadtteil Odenkirchen in schamverletzender Weise einem zwölfjährigen Mädchen gezeigt. Laut eigenen Angaben der Zwölfjährigen war sie am Sonntagabend auf dem Weg nach Hause und ging durch den Park, der an die Karlstraße angrenzt. Dabei schob sie ihr Fahrrad neben sich her. ...

