Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zigarettenautomat beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag meldete ein Zeuge einen beschädigten Zigarettenautomaten bei der Polizei, der an der Riphausstraße aufgebaut ist. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Automat aufgesprengt worden sein. Hier dauern die Ermittlungen aber noch an. Die Diebe entwendete einige Zigarettenpackungen und flüchteten unerkannt. Die Beamten stellten den Automaten sicher und leiteten ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell