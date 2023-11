Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte werfen Pkw-Scheibe mit Stein ein

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter warfen zwischen Samstag (25.11.2023), 23:00 Uhr und Sonntag (26.11.2023), 11:15 Uhr einen Stein gegen die Seitenscheibe eines Dacia, der in der Schillerstraße in Herrenberg geparkt war. Die Scheibe ging dadurch zu Bruch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

