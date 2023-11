Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (26.11.2023) kam es um 11:04 Uhr in der Schafgartenstraße in Steinenbronn zu einem Dachstuhlbrand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einem Küchenbrand, welcher sich auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren fünf Personen anwesend. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Eine 57-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt und zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Zur Brandbekämpfung und Verhinderung einer Ausbreitung des Feuers auf ein direkt angebautes Mehrfamilienhaus, deckte die Feuerwehr das Dach ab. Sieben Bewohnerinnen und Bewohner dieses angrenzenden Gebäudes wurden durch die Polizei ins Freie verbracht. Sie konnten später wieder in das Haus zurückkehren. Das Brandobjekt blieb nach dem Brand unbewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen bei Verwandten und Freunden unter. Durch die EnBW musste die Stromzufuhr unterbrochen werden, wodurch ca. 50 Haushalte im Umfeld stromlos waren. 30 Haushalte konnten nach einer halben Stunde und die weiteren 20 Haushalte nach drei Stunden wieder mit Strom versorgt werden. Die alarmierten umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei waren mit einer hohen Anzahl an Kräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden, wird aber auf einen höheren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Für die Löscharbeiten mussten die Zufahrtstraßen gesperrt werden. Derzeit sind die Scharfgartenstraße und der Einmündungsbereich Vaihinger Straße / Jakobstraße noch voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell