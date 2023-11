Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur zur Pressemeldung: K1633 Gemarkung Löchgau: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

In unserer soeben veröffentlichten Pressemitteilung hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen. Der 32-jährige Verursacher fuhr mit seinem Honda aus Freudental kommend in Richtung Löchgau und nicht wie versehentlich angegeben in die entgegengesetzte Richtung. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

