Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1633 Gemarkung Löchgau: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 23:20 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw Honda das sogenannte "Königsträßle" (K1633) von Löchgau kommend in Fahrtrichtung Freudental. Mutmaßlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung geriet der Fahrzeuglenker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Toyota, welcher mit fünf Personen besetzt war. Durch den Aufprall überschlug sich der Honda und kam auf den Rädern zum Stehen. Der Toyota wurde nach rechts abgewiesen und rutschte eine kleine Böschung hinunter in den Straßengraben. Die 55-Jährige Lenkerin des Toyota, zwei ihrer Insassen im Alter von 38 und 39 Jahren sowie der Unfallverursacher trugen leichte Verletzungen davon. Die beiden Fahrzeugführer wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die drei- und sechsjährigen Kinder im Toyota blieben glücklicherweise unverletzt. Der Führerschein des 32-jährigen Verursachers wurde beschlagnahmt. Zudem wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro. Die Strecke war für die Zeit Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung bis 03:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

