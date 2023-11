Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Wohnhausbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag kam es kurz nach 16 Uhr zu einem Brand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Mühlstraße in Großsachsenheim. Die beiden 86-jährigen Bewohner konnten das ausbrechende Feuer rechtzeitig bemerken und das Gebäude verlassen. Ein zur Hilfe kommender, 67-jähriger Nachbar versuchte anschließend, im Gebäude eine mittlerweile brennende Matratze über ein Nebenzimmer aus einem dort befindlichen Fenster ins Freie zu werfen. Da er hierbei allerdings verletzt wurde, musste er sein Vorhaben abbrechen und brachte sich ebenfalls im Freien in Sicherheit. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kurze Zeit später befand sich das Zimmer mit der abgelegten Matratze im Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer gegen 16:35 Uhr unter Kontrolle. Der 67-jährige Ersthelfer wurde mit Verbrennungen und dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung, die 86-jährige Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch den Brand ist das Haus nicht mehr bewohnbar, die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden am Wohnhaus beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 500.000 Euro. Neben starken Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren zwei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz.

