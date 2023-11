Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Pkw brennt komplett aus

Ludwigsburg (ots)

Am späten Freitagabend teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass auf der Wendeplatte der Ernst-Reuter-Straße ein Mercedes brennen würde. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gegen 22:40 Uhr stand die weiße C-Klasse in Vollbrand, welcher durch Kräfte der Feuerwehr bis 23:00 Uhr gelöscht werden konnte. Teile des Fahrzeugs verschmolzen durch die Hitzeentwicklung mit dem Fahrbahnbelag, weshalb die Technischen Betriebsdienste der Stadt Böblingen alarmiert und mit der Schadensbeseitigung beauftragt wurden. An den weiteren, im Umfeld geparkten Fahrzeugen konnte bislang kein Schaden festgestellt werden, allerdings wurden zwei Altglas- und ein Altkleidercontainer nicht unerheblich beschädigt. Der ausgebrannte Pkw wurde im Anschluss an die Löscharbeiten abgeschleppt. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge circa 70.000 Euro, der Schaden an den Containern ist bislang noch nicht zu beziffern. Personenschäden waren nicht zu beklagen. Ersten Ermittlungen zufolge kann von einem technischen Defekt am Fahrzeug als Ursache des Brandes ausgegangen werden. Neben Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren insgesamt vier Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt, die Reinigungs- und Bergearbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an.

