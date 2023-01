Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei hat am Donnerstag in Wittmund einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Straße Abens hielten die Beamten gegen 16.10 Uhr den 34 Jahre alten Autofahrer an. Sie stellten fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Am Donnerstag hat die Polizei in Wittmund einen E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Dem 18-Jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

