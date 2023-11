Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von Pkw erfasst

Ludwigsburg (ots)

Eine 49-jährige Frau war am Donnerstag (23.11.2023) gegen 19:30 Uhr zu Fuß auf der Schillerhöhe in Gerlingen unterwegs. An einer nicht dafür vorgesehenen Stelle wollte sie die Solitudestraße in Richtung der dortigen Klinik überqueren, ohne dabei auf den Fahrzeugverkehr auf der Straße zu achten. Zeitgleich fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Renault Twingo auf der Solitudestraße von Gerlingen in Richtung Stuttgart. Als die Renault-Fahrerin die Fußgängerin vor sich wahrnahm, leitete sie eine Gefahrenbremsung ein und versuchte nach rechts auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision zwischen der Fußgängerin und dem Außenspiegel des Renault, woraufhin die 49-Jährige stürzte. Sie wurde in der Folge mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Renault-Fahrerin blieb unverletzt, am Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell