Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 17-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 17 Jahre alte Jugendliche am Freitag (24.11.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 07.20 Uhr im Leonberger Ortsteil Warmbronn in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Eine 32-jährige Nissan-Fahrerin, die die Hauptstraße in Richtung B295 entlangfuhr, hatte die Fußgängerin mutmaßlich übersehen, als diese kurz nach der Einmündung "In den Ziegelwiesen" einen Fußgängerüberweg passierte. Der Nissan kollidierte mit der 17-Jährigen, die in der Folge zu Boden stürzte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell