Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: Sachbeschädigung auf Gärtnereigelände

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Donnerstag (23.11.2023), 15:00 Uhr und Freitag (24.11.2023), 07:40 Uhr im Besigheimer Ortsteil Ottmarsheim ihr Unwesen. Die Unbekannten warfen auf dem Gelände einer Gärtnerei in der Besigheimer Straße mehrere Blümenkübel um und schlugen die Verglasung eines Hallentors ein. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

