POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Gäufelden-Nebringen: nach Wohnungseinbruch Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt seit Donnerstag (23.11.2023) in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwochnachmittag (22.11.2023) die Scheibe der Terrassentür eines Wohnhauses in Nebringen eingeschlagen zu haben und anschließend in das Haus eingedrungen zu sein. Als eine Bewohnerin gegen 17.30 Uhr nach Hause zurückkehrte, soll sie in der Küche auf den 26-Jährigen getroffen sein. Die Frau habe geschrien, worauf der Tatverdächtige zu Fuß die Flucht ergriffen habe. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Böblingen und Herrenberg fahndeten im weiteren Verlauf nach dem zunächst Unbekannten. Anhand der von der Bewohnerin abgegebenen Personenbeschreibung konnte gegen 18.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Nebringen eine Person festgestellt werden, die mit dieser Beschreibung übereinstimmte. Der 26 Jahre alte Mann wurde hierauf vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erfolgte am Donnerstag eine haftrichterliche Vorführung beim Amtsgericht Böblingen. Der zuständige Haftrichter erließ gegen den tatverdächtigen Tunesier einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

