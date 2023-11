Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg: Einbruch in Gaststätte - 49-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 49 Jahre alten Mann, der sich am frühen Donnerstagmorgen (23.11.2023) in einer Gaststätte in der Lindenberger Straße in Leonberg aufgehalten haben soll. Ein für die Gaststätte Verantwortlicher sei gegen 03.20 Uhr durch das zuständige Sicherheitsunternehmen kontaktiert worden, da es zu einer Alarmauslösung im Lokal gekommen wäre. Der 24 Jahre alte Mann begab sich daraufhin in die Gaststätte und sei dort auf einen 49 Jahre alten Mann gestoßen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei dürfte sich der Mann über die Eingangstür, die er vermutlich aufgetreten hat, Zutritt in die Gaststätte verschafft haben. Anschließend soll er aufgefundenes Bargeld sowie mehrere Feuerzeuge gestohlen haben. Der Tatverdächtige habe im Zuge seiner Entdeckung durch den 24-Jährigen keinen Fluchtversuch unternommen und sich anschließend von den Einsatzkräften des Polizeireviers Leonberg widerstandslos festnehmen lassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 49-jährige Deutsche noch am Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Ob der bereits einschlägig vorbestrafte 49-Jährige auch für weitere, ähnlich gelagerte Taten in Leonberg verantwortlich zu machen ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell