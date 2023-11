Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen und Unfallbeteiligter zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (23.11.2023) kam es an einem Zebrastreifen im Bereich der Berliner Straße und der Schwenninger Straße in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen und insbesondere einen beteiligten Verkehrsteilnehmer sucht. An dem Zebrastreifen auf Höhe des Hallenbades, kurz nach einem Kreisverkehr in Richtung Ortsmitte Maichingen, querte ein 11-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an den Zebrastreifen heran. Hierbei soll der männliche und rund 50 Jahre alte Fahrzeuglenker den Hinterreifen des Zweirads mit seinem Fahrzeug touchierte haben. Durch den Kontakt wurde das Mädchen mit ihrem Fahrrad ein kurzes Stück vor dem Fahrzeug hergeschoben, stürzte jedoch nicht. Der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer soll anschließend aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und sich nach dem Wohl des Mädchens erkundigt haben. Nachdem dieses zunächst mitteilte, dass es ihr gut gehe, setzten beide ihre Fahrt fort. Im Nachgang klagt das Mädchen jedoch über leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht unter 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de Zeugen zu dem Verkehrsunfall. Insbesondere wird der unfallbeteiligte Fahrzeuglenker gebeten, sich zu melden.

